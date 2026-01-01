Lumifor LUSB-84 ULTRA зонт на отражение серебряный 84 см

Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LUSB-84 ULTRA – зонт на отражение. Имеет две поверхности: серебристую внутри и черную снаружи. Спицы изготовлены из фибергласа. Используется для получения более холодного, равномерно рассеянного освещения без теней и бликов. Легко складывается. В комплекте есть сумка для переноски. Диаметр – 84 см, 8 спиц.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.
Falcon Eyes CC-16 – cумка для студийного оборудования. Подходит для двух осветителей большого размера и аксессуаров – софтбоксов, стоек, рефлекторов и прочего оборудования.
Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.