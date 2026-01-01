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Lumifor LUSB-84 ULTRA зонт на отражение серебряный 84 см

Lumifor LUSB-84 ULTRA зонт на отражение серебряный 84 см

Lumifor
Артикул: OLE-1219

Lumifor LUSB-84 ULTRA – зонт на отражение. Имеет две поверхности: серебристую внутри и черную снаружи. Спицы изготовлены из фибергласа. Используется для получения более холодного, равномерно рассеянного освещения без теней и бликов. Легко складывается. В комплекте есть сумка для переноски. Диаметр – 84 см, 8 спиц. 

Описание

Lumifor LUSB-84 ULTRA зонт на отражение серебряный 84 см

Комплектация

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