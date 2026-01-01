images
images
images
images
Lumifor LUSB-18016 ULTRA зонт на отражение серебряный 180 см 16 спиц
Lumifor LUSB-18016 ULTRA зонт на отражение серебряный 180 см 16 спиц
Lumifor LUSB-18016 ULTRA зонт на отражение серебряный 180 см 16 спиц
Lumifor LUSB-18016 ULTRA зонт на отражение серебряный 180 см 16 спиц

Lumifor LUSB-18016 ULTRA зонт на отражение серебряный 180 см 16 спиц

Lumifor
Артикул: NVF-6340

Lumifor LUSB-18016 ULTRA – зонт на отражение серебряный, изготовлен из высококачественных материалов. Диаметр купола, см – 180. Спицы зонта (16 спиц) изготовлены из фибергласа. В комплекте идет сумка для хранения и транспортировки.

Описание

Использование зонта в студии является недорогим и эффективным решением для модификаций света. Зонт на отражение дает более рассеянное освещение и способен осветить большую площадь в отличие от зонта на просвет, который дает более направленный свет. Серебристая поверхность позволяет максимально эффективно осветить сцену и зачастую применяется при полноростовой съемке. Перед использованием необходимо настроить зонт, добиться равномерного освещения всей его поверхности.

Серебряный зонт большого размера – необходимый аксессуар в студии любого профессионального фотографа. Особенно актуальный аксессуар для портретной и полноростовой съемки, а также широко используется в рекламной съемке.

Комплектация

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant U-165S Para параболический глубокий зонт серебряный 165 см
Fotokvant U-165S Para параболический глубокий зонт серебряный 165 см
Fotokvant U-165S Para параболический глубокий зонт серебряный 165 см
Арт. DAN-1680
Fotokvant U-165S Para параболический глубокий зонт серебряный 165 см
Наличие
более 10 шт

Глубокий параболический серебряный зонт Fotokvant U-165S Para диаметром 165 см.

Предназначен для получения направленного света. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками. Вес - 0,7 кг.

4 820 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Легкосборные софтбоксы Paralite
Легкосборные софтбоксы Paralite
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.