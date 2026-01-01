Lumifor LUSB-18016 ULTRA зонт на отражение серебряный 180 см 16 спиц

Описание

Использование зонта в студии является недорогим и эффективным решением для модификаций света. Зонт на отражение дает более рассеянное освещение и способен осветить большую площадь в отличие от зонта на просвет, который дает более направленный свет. Серебристая поверхность позволяет максимально эффективно осветить сцену и зачастую применяется при полноростовой съемке. Перед использованием необходимо настроить зонт, добиться равномерного освещения всей его поверхности.

Серебряный зонт большого размера – необходимый аксессуар в студии любого профессионального фотографа. Особенно актуальный аксессуар для портретной и полноростовой съемки, а также широко используется в рекламной съемке.