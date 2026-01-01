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Lumifor LUSB-15016 ULTRA зонт на отражение серебряный 150 см 16 спиц
Lumifor LUSB-15016 ULTRA зонт на отражение серебряный 150 см 16 спиц
Lumifor LUSB-15016 ULTRA зонт на отражение серебряный 150 см 16 спиц
Lumifor LUSB-15016 ULTRA зонт на отражение серебряный 150 см 16 спиц

Lumifor LUSB-15016 ULTRA зонт на отражение серебряный 150 см 16 спиц

Lumifor
Артикул: NVF-6339

Lumifor LUSB-15016 ULTRA – зонт на отражение серебряный, изготовлен из высококачественных материалов. Диаметр купола, см – 150. Спицы зонта (16 спиц) изготовлены из фибергласа. В комплекте идет сумка для хранения и транспортировки.

Описание

Использование зонта в студии является недорогим и эффективным решением для модификаций света. Зонт на отражение дает более рассеянное освещение и способен осветить большую площадь в отличие от зонта на просвет, который дает более направленный свет. Серебристая поверхность позволяет максимально эффективно осветить сцену и зачастую применяется при полноростовой съемке. Перед использованием необходимо настроить зонт, добиться равномерного освещения всей его поверхности.

Серебряный зонт большого размера – необходимый аксессуар в студии любого профессионального фотографа. Особенно актуален модификатор для портретной и полноростовой съемки, а также широко используется в рекламной съемке.

Комплектация

 

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