Lastolite LU7908F фотозонт параболический 157 см

Параболические глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки. Быстроскладной софтбокс (октобокс) зонтичного типа для использования с накамерными фотовспышками вне камеры. Диаметр - 60 см. Спицы металопластиковые. В комплекте сменное кольцо-адаптер с держателем для накамерной вспышки, два диффузора и чехол.