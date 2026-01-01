images
Lastolite LU7908F фотозонт параболический 157 см

Lastolite LU7908F фотозонт параболический 157 см

Lastolite
Артикул: DAN-4934

Параболический фотозонт Lastolite LU7908F, диаметр 157 см.

Параболический фотозонт предназначен для получения направленного света. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию. Вес - 1,35 кг.


Описание

Параболические глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Арт. DAN-4743
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч

Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки. Быстроскладной софтбокс (октобокс) зонтичного типа для использования с накамерными фотовспышками вне камеры. Диаметр - 60 см. Спицы металопластиковые. В комплекте сменное кольцо-адаптер с держателем для накамерной вспышки, два диффузора и чехол.

-10 %6 640 ₽
5 970 ₽
В корзину
Fotokvant LS-3500 PRO профессиональная стойка для студийного оборудования
Fotokvant LS-3500 PRO профессиональная стойка для студийного оборудования
Fotokvant LS-3500 PRO профессиональная стойка для студийного оборудования
Арт. DAN-3823
Fotokvant LS-3500 PRO профессиональная стойка для студийного оборудования
Наличие
в наличии 1-3 шт

Профессиональная стойка для оборудования Fotokvant LS-3500 PRO.

Трехсекционная стойка для установки студийного оборудования. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки камеры весом до 20 кг. Максимальная высота стойки - 350 см. Минимальная - 155 см. Стойка оснащена амортизатором.

17 060 ₽
В корзину
Grifon US-84K зонт-софтбокс (купол на отражение) 84 см
Арт. NVF-2345
Grifon US-84K зонт-софтбокс (купол на отражение) 84 см
Наличие
более 10 шт

Grifon US-84K – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.

Размер купола 84 см.

1 760 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Джордж Истмен (George Eastman) — человек-легенда, который открыл эпоху массовой фотографии
Джордж Истмен (George Eastman) — человек-легенда, который открыл эпоху массовой фотографии
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.