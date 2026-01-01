Lastolite (4534) Umbrella Silver/Gold зонт золото/серебро 100 см

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
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