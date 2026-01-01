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Lastolite (4534) Umbrella Silver/Gold зонт золото/серебро 100 см

Lastolite (4534) Umbrella Silver/Gold зонт золото/серебро 100 см

Lastolite
Артикул: NVF-7926

Lastolite (4534) Umbrella Silver/Gold – двусторонний зонт-отражательпредназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Имеет две отражающие поверхности – золотую и серебристую, которые можно заменить в течение нескольких минут. Диаметр купола, см – 100. Цветовая температура, серебряный – 5600 К, золотой – 3800 К.

Описание

Lastolite (4534) Umbrella Silver/Gold зонт золото/серебро 100 см

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