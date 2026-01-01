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Grifon US-84K зонт-софтбокс серебряный

Grifon US-84K зонт-софтбокс серебряный

Grifon
Артикул: DAN-5632

Зонт-софтбокс Grifon US-84K, серебряный.

Зонт-отражатель с функцией софтбокса. Обладает функцией софтбокса, что позволяет сочетать все его качества с портативностью. Предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Благодаря малым габаритам этот аксессуар идеально подходит для выездной съемки. Внутрення поверхность зонта (цвет) - серебристый. Диаметр диффузора - 84 см.

Описание

Характеристики:

  • диаметр диффузора - 84 см
  • длина стержня - 64 см
  • количество спиц - 8
  • диаметр спиц - 8 мм
  • материал купола и диффузора - нейлон
  • вес - 260 г

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