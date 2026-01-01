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Grifon TWB-216 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета диаметр 175 см

Grifon TWB-216 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета диаметр 175 см

Grifon
Артикул: SEV-010

Grifon TWB-216 – комбинированный зонт диаметром 175 см. Представляет собой просветленную основу и съемный чехол с двумя поверхностями – белой и черной. Используется для получения мягкого рассеянного света для фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Длина дуги по куполу 216 см.

Описание

Grifon TWB-216 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета диаметр 175 см

Комплектация

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