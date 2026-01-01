Grifon TWB-216 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета диаметр 175 см

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon TWB-216 – комбинированный зонт диаметром 175 см. Представляет собой просветленную основу и съемный чехол с двумя поверхностями – белой и черной. Используется для получения мягкого рассеянного света для фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Длина дуги по куполу 216 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter