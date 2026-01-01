Godox UB-L3 150 см фотозонт серебро/черный

Зонт предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Комплектуется чехлом.
Характеристики:
- материал зонта - полиэстер
- диаметр зонта - 150 см
- длина зонта в сложенном виде - 88 см
- вес - 0,97 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотозонт Godox UB-L3 150 см, серебро/черный.
Фотозонт серебристый/черный, на отражение. Диаметр - 150 см, 16 спиц. Вес - 1,2 кг.
Зонт предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Комплектуется чехлом.
Характеристики:
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Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 м — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет - серый.
Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 м — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет- бежевый.
Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет - черный.
Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон используется для фото и видеосъемки.