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Godox UB-L3 150 см фотозонт серебро/черный
Godox UB-L3 150 см фотозонт серебро/черный
Godox UB-L3 150 см фотозонт серебро/черный

Godox UB-L3 150 см фотозонт серебро/черный

Godox
Артикул: DAN-5483

Фотозонт Godox UB-L3 150 см, серебро/черный.

Фотозонт серебристый/черный, на отражение. Диаметр - 150 см, 16 спиц. Вес - 1,2 кг.

Описание

Зонт предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Комплектуется чехлом.

Характеристики:

  • материал зонта - полиэстер
  • диаметр зонта - 150 см
  • длина зонта в сложенном виде - 88 см
  • вес - 0,97 кг

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