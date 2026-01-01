Godox UB-165S параболический зонт серебро/черный

Характеристики:
- Вес - 1.2 кг
- длина в сложенном виде - 110 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox UB-165S- глубокий зонт диаметром 165 см (65'') с черной внешней и внутренней серебристой отражающей параболической поверхностью. Зонт может использоваться совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями . Фотозонт имеет практически круглую форму благодаря 16 спицам, отлично подойдет для портретной съемки.
Характеристики:
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