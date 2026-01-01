Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 101000 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором).
Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).
Цветовая температура 5600К, что соответствует сбалансированному дневному свету. Яркость регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.
Осветители Godox LITEMONS LA поддерживают 8 световых спецэффектов, включая три вида вспышек, три вида молний, ТВ, сломанная лампа.
Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.
Характеристики:
Мощность макс.: 230 Вт
CCT: 5600K
Регулировка яркости: 0%-100%
CRI: =96
Количество спецэффектов: 8
Метод управления: Ручное управление, Управление с помощью приложения через Bluetooth
Расстояние передачи Bluetooth: 30м
Материал корпуса: пластик
Байонет: Bowens
Температура эксплуатации: -10C~40C
Диапазон частот Bluetooth: 2402.00-2480.00 МГц
Размеры: 205х145х215мм