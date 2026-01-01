Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель

Описание

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 101000 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором).

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

Цветовая температура 5600К, что соответствует сбалансированному дневному свету. Яркость регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.

Осветители Godox LITEMONS LA поддерживают 8 световых спецэффектов, включая три вида вспышек, три вида молний, ТВ, сломанная лампа.

Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.

Характеристики:

Мощность макс.: 230 Вт

CCT: 5600K

Регулировка яркости: 0%-100%

CRI: =96

Количество спецэффектов: 8

Метод управления: Ручное управление, Управление с помощью приложения через Bluetooth

Расстояние передачи Bluetooth: 30м

Материал корпуса: пластик

Байонет: Bowens

Температура эксплуатации: -10C~40C

Диапазон частот Bluetooth: 2402.00-2480.00 МГц

Размеры: 205х145х215мм