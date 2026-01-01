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-10 %
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель

Godox LITEMONS LA200D светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-9225

Осветитель Godox LITEMONS LA200D – яркий и компактный светодиодный источник света с постоянной цветовой температурой 5600К с круглой COB-матрицей, выдающий световой поток общей мощностью до 190Вт.

Описание

 Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 101000 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором).
 Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).
 Цветовая температура 5600К, что соответствует сбалансированному дневному свету. Яркость регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.
 Осветители Godox LITEMONS LA поддерживают 8 световых спецэффектов, включая три вида вспышек, три вида молний, ТВ, сломанная лампа.
 Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.

Характеристики:

 Мощность макс.: 230 Вт
 CCT: 5600K
 Регулировка яркости: 0%-100%
 CRI: =96
 Количество спецэффектов: 8
 Метод управления: Ручное управление, Управление с помощью приложения через Bluetooth
 Расстояние передачи Bluetooth: 30м
 Материал корпуса: пластик
 Байонет: Bowens
 Температура эксплуатации: -10C~40C
 Диапазон частот Bluetooth: 2402.00-2480.00 МГц
 Размеры: 205х145х215мм

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