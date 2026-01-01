Fujimi FJSU-R40 зонт-софтбокс белый на отражение 101 см

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJSU-40 – зонт-софтбокс черно-белый. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Купол зонта имеет отражающую поверхность.
Размер купола 101 см.
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