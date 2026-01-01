Fujimi FJSU-40 зонт-софтбокс белый на просвет 101 см

Полезные ссылки:
Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?
Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJSU-40 – зонт-софтбокс черно-белый. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.
Размер купола 101 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter