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Fujimi FJSU-40 зонт-софтбокс белый на просвет 101 см

Fujimi FJSU-40 зонт-софтбокс белый на просвет 101 см

Fujimi
Артикул: NVF-1744

Fujimi FJSU-40 – зонт-софтбокс черно-белый. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.

Размер купола 101 см.

 

Описание

 

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