Fujimi FJFG-40BW зонт параболический на отражение 101 см

Артикул: NVF-1742

Fujimi FJFG-40BW – зонт двухсторонний черно-белый. Изготовлен из стекловолокна. Диаметр купола 101 см. Может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.