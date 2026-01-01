Fujimi FJ 564 зонт-отражатель золото-серебро 101 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ 564 – двусторонний фотозонт с поверхностью золото/серебро. С его помощью можно получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Добавляет больше контраста и теплого света, чем белый отражающий зонтик. Диаметр купола 101 см.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter