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Fujimi FJ 564 зонт-отражатель золото-серебро 101 см

Fujimi FJ 564 зонт-отражатель золото-серебро 101 см

Fujimi
Артикул: NVF-2280

Fujimi FJ 564 – двусторонний фотозонт с поверхностью золото/серебро. С его помощью можно получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Добавляет больше контраста и теплого света, чем белый отражающий зонтик. Диаметр купола 101 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Описание

Fujimi FJ 564 зонт-отражатель золото-серебро 101 см

Комплектация

 

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