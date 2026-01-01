Fujimi FJ 564 зонт-отражатель золото-серебро 101 см

Артикул: NVF-2280

Fujimi FJ 564 – двусторонний фотозонт с поверхностью золото/серебро. С его помощью можно получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Добавляет больше контраста и теплого света, чем белый отражающий зонтик. Диаметр купола 101 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.