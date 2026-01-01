Fujimi FJ 561 зонт на просвет белый 84 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ 561 – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 84 см.
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