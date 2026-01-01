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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant U-84SO зонт-софтбокс с серебряным куполом 84 см. Зонт-софтбокс сочетает в себе возможности просвечивающего зонта и эффективность софтбокса. Его преимущества - компактный размер, быстрая и простая подготовка к работе, универсальность использования с любой накамерной или студийной вспышкой, контролируемый рассеянный световой поток без потерь на отражение от рассеивающей ткани. Размер 84 см, вес с чехлом 320 гр.
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