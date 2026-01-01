images
images
images
images
Fotokvant U-84SO зонт-софтбокс с серебряным куполом 84 см
Fotokvant U-84SO зонт-софтбокс с серебряным куполом 84 см
Fotokvant U-84SO зонт-софтбокс с серебряным куполом 84 см
Fotokvant U-84SO зонт-софтбокс с серебряным куполом 84 см

Fotokvant U-84SO зонт-софтбокс с серебряным куполом 84 см

Fotokvant
Артикул: MTG-3319

Fotokvant U-84SO зонт-софтбокс с серебряным куполом 84 см. Зонт-софтбокс сочетает в себе возможности просвечивающего зонта и эффективность софтбокса. Его преимущества - компактный размер, быстрая и простая подготовка к работе, универсальность использования с любой накамерной или студийной вспышкой, контролируемый рассеянный световой поток без потерь на отражение от рассеивающей ткани. Размер 84 см, вес с чехлом 320 гр. 

Описание

Fotokvant U-84SO зонт-софтбокс с серебряным куполом 84 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.