images
images
images
images
Falcon Eyes UB-48 зонт-софтбокс 85 см
Falcon Eyes UB-48 зонт-софтбокс 85 см
Falcon Eyes UB-48 зонт-софтбокс 85 см
Falcon Eyes UB-48 зонт-софтбокс 85 см

Falcon Eyes UB-48 зонт-софтбокс 85 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6449

Falcon Eyes UB-48 – зонт-софтбокс на просвет с серебристым отражателем. Дает возможность получить мягкий направленный свет большой площади. Рабочий диаметр 85 см.

Описание

Зонт-софтбокс сочетает в себе возможности просвечивающего зонта и эффективность софтбокса. Его преимущества – компактный размер, быстрая и простая подготовка к работе, универсальность использования с любой накамерной или студийной вспышкой, контролируемый рассеянный световой поток без потерь на отражение от рассеивающей ткани. Все металлические детали прошли антикоррозийную обработку, а ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики:

  • цвет – просвечивающий зонт-софтбокс
  • диаметр зонта, см – 85
  • глубина зонта, см – 30
  • длина штока, см – 72
  • материал зонта – полиэстер
  • материал спиц – алюминий

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon R-1218SW отражатель прямоугольный серебро-белый 120x180 см
Арт. NVF-2013
Grifon R-1218SW отражатель прямоугольный серебро-белый 120x180 см
Наличие
более 10 шт

Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.

Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.

2 070 ₽
В корзину
Fotokvant NVF-3062 коробочка для хранения аккумуляторов
Арт. NVF-3062
Fotokvant NVF-3062 коробочка для хранения аккумуляторов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-3062 – удобная коробка для хранения аккумуляторов или дополнительных батареек типа ААА или АА к приборам. Изготовлена из качественной жесткой пластмассы. Рассчитан на 4 аккумулятора. Примерный размер, см – 6x6x1,5.

180 ₽
В корзину
-5 %
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Арт. NVF-1218
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

-5 %1 860 ₽
1 760 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Ле Гре
Ле Гре
Йозеф Куделка: гениальный документальный фотограф
Йозеф Куделка: гениальный документальный фотограф
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.