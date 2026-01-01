Elinchrom (26357) зонт глубокий 125 см белый отражающий

Описание

Белая поверхность по сравнению с серебряной не искажает цветовую температуру и создает более мягкий свет. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.