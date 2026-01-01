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Elinchrom (26357) зонт глубокий 125 см белый отражающий

Elinchrom (26357) зонт глубокий 125 см белый отражающий

Elinchrom
Артикул: DAN-1159

Elinchrom (26357) - глубокий зонт, белый отражающий, диаметром - 125 см.

Зонт имеет 16 спиц изготовленных из легкого и прочного фибергласса, которые поддерживают идеальную круглую форму. Предназначен для получения направленного света.

Описание

Белая поверхность по сравнению с серебряной не искажает цветовую температуру и создает более мягкий свет. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

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