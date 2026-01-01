Visico SB-040 софтбокс с сотами 40x200 см

Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). Размер экрана софтбокса 40x200 см. В комплекте предусмотрена эластичная сотовая решетка.
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC предназначена для работы в фото- и видеостудии.
Алюминиевая стойка-тренога для установки цифровых камер, максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии - 82 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.