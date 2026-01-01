Falcon Eyes SBQ-80120 BW софтбокс с сотами для галогенного осветителя

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SBQ-80120 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов.
Размер 80х120 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому софтбокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 2,4 кг.
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Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.
Grifon SB-FW140 – высококачественный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Grifon SB-FW95 – высококачественный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,4 кг.
Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.