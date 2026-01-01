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Falcon Eyes SBQ-80120 BW софтбокс с сотами для галогенного осветителя

Falcon Eyes SBQ-80120 BW софтбокс с сотами для галогенного осветителя

Falcon Eyes
Артикул: VBR-492

Falcon Eyes SBQ-80120 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов.

Размер 80х120 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому софтбокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 2,4 кг.

Описание

Falcon Eyes SBQ-80120 BW софтбокс с сотами для галогенного осветителя

Комплектация


 

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