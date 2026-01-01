images
Smartum Grid Softbox 9090 софтбокс 90х90 см

Smartum Grid Softbox 9090 софтбокс 90х90 см

Smartum
Артикул: NVF-7636

Smartum Grid Softbox 9090 – софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Байонет Bowens. Модель изготовлена из жаропрочной ткани. Комплектуется сотами. Размер, см – 90х90.

Описание

Софтбокс Smartum Grid используется для установки на студийные вспышки с байонетом Bowens. Софтбокс выполнен из качественного водоупорного материала. Комплектуется сотовой насадкой.

Комплектация

  • Сотовая насадка.

 Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 420B стойка-журавль
Арт. DAN-0240
Manfrotto 420B стойка-журавль
Наличие
в наличии 4-10 шт

Купить стойку-журавль Manfrotto 420B по выгодной цене в интернет-магазине «Фотогора». Профессиональная алюминиевая стойка с бум-штангой для верхнего света, микрофонов и флагов. Максимальная высота 392 см, вылет штанги до 191 см, нагрузка до 9 кг. В комплекте адаптер 1/4" и 3/8" и противовес (сумка для песка). Подходит для фотостудий, видеопроизводства и локационной съёмки.

50 290 ₽
В корзину
Savage Kit3-12 комплект из трех фонов - черного, серого и белого
Арт. NVF-2742
Savage Kit3-12 комплект из трех фонов - черного, серого и белого
Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage Kit3-12 – универсальный комплект из трех самых популярных цветов используемых в студиях.

Состоит из трех фонов самых востребованных оттенков: темно-серого, черного и белого. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в трех рулонах на картонных трубах. Для установки потребуется дополнительно приобрести систему установки фонов, которая крепится к стене или потолку. В магазине Фотогора комплект студийных фонов 3 в 1 вы можете купить по наиболее выгодной цене.

24 040 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-7677
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.

В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.

12 790 ₽
В корзину
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Арт. OLE-0169
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

2 150 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.