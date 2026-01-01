Smartum Grid Softbox 9090 софтбокс 90х90 см

Арт. DAN-0240

Купить стойку-журавль Manfrotto 420B по выгодной цене в интернет-магазине «Фотогора». Профессиональная алюминиевая стойка с бум-штангой для верхнего света, микрофонов и флагов. Максимальная высота 392 см, вылет штанги до 191 см, нагрузка до 9 кг. В комплекте адаптер 1/4" и 3/8" и противовес (сумка для песка). Подходит для фотостудий, видеопроизводства и локационной съёмки.