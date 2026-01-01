Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами

Описание

Софтбокс изготовлен из жаропрочного материала, на стенках расположены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса выполнена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (нефактурной) поверхностью. Для циркуляции воздуха внутри изделия и отвода избыточного тепла имеются два вентиляционных окна.

Несущий каркас включает в себя литой алюминиевый адаптер, стальные спицы с наконечниками и сменное байонетное кольцо Bowens.

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из тонких жаропрочных синтетических материалов, крепятся на резинках-растяжках (внутренний) и на липучке (внешний).

В комплекте с софтбоксом поставляются соты. Соты крепятся с помощью липучки.

Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Для удобства хранения и транспортировки в комплекте поставляется чехол.



