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Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами
Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами
Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами
Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами
Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами
Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами
Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами

Falcon Eyes SBQ-120180 BW софтбокс 120х180 см жаропрочный с сотами

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1274

Falcon Eyes SBQ-120180 BW - софтбокс жаропрочный с сотами.

Жаропрочный софтбокс, с серебряной отражающей поверхностью. Может использоваться со вспышками и галогенными осветителями мощностью до 1000 Вт. Размер - 120х180 см, байонет - Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 2,4 кг.

Описание

Софтбокс изготовлен из жаропрочного материала, на стенках расположены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса выполнена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (нефактурной) поверхностью. Для циркуляции воздуха внутри изделия и отвода избыточного тепла имеются два вентиляционных окна.

Несущий каркас включает в себя литой алюминиевый адаптер, стальные спицы с наконечниками и сменное байонетное кольцо Bowens. 

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из тонких жаропрочных синтетических материалов, крепятся на резинках-растяжках (внутренний) и на липучке (внешний).

В комплекте с софтбоксом поставляются соты. Соты крепятся с помощью липучки.

Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Для удобства хранения и транспортировки в комплекте поставляется чехол.


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Байонет Bowens.

1 090 ₽
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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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