Profoto (254576) RFi софтбокс 30х40 см без адаптера

Рекомендованные кольца для софтбокса:
https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/
https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto RFi (254576) – софтбокс размером, см – 30х40, без адаптера. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри квадробокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.
Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.
Рекомендованные кольца для софтбокса:
https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/
https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/
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GreenBean Stand 220 – алюминиевая пятисекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма, резьбу 1/4 дюйма, вес 1,3 кг. Высота варьируется от 50 до 222 см.