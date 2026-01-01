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Profoto (254536) софтбокс 30х90 см без адаптера

Profoto (254536) софтбокс 30х90 см без адаптера

Profoto
Артикул: NVF-7915

Profoto (254536) – софтбокс размером 30х90 см. Создает мягкий свет без нежелательных бликов и потерь светового потока. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Софтбокс поставляется без адаптера.

Описание

Profoto (254536) софтбокс 30х90 см без адаптера

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