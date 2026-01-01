Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см

Артикул: OLE-1785





Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" софтбокс 60х90 см

Панорамный софтбокс размером 60х90 см сочетает в себе софтбокс и съемный зонт, позволяющий использовать насадки в различных вариациях - как традиционный софтбокс (с сотами или без), как портретную тарелку, как светильник мягкого света с рассеянным освещением, как зонт. Встроенный магнитный держатель гелевого фильтра с комплектом гелевых фильтров основных четырех цветов. Кнопка разблокировки одним нажатием для легкого извлечения.

Оснащен байонетом Bowens.



