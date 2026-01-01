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Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см
Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см
Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см
Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см
Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см
Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см
Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см

Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см

Phottix
Артикул: OLE-1785


Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" софтбокс 60х90 см

Панорамный софтбокс размером 60х90 см сочетает в себе софтбокс и съемный зонт, позволяющий использовать насадки в различных вариациях - как традиционный софтбокс (с сотами или без), как портретную тарелку, как светильник мягкого света с рассеянным освещением, как зонт. Встроенный магнитный держатель гелевого фильтра с комплектом гелевых фильтров основных четырех цветов. Кнопка разблокировки одним нажатием для легкого извлечения.
Оснащен байонетом Bowens.


Описание

Софтбокс серии G-Capsule имеет светонепроницаемое черное внешнее покрытие, белую внутреннюю поверхность из термостойкого тканевого материала, который выдерживает температуру до 120 ° C, основу из 4 спиц из стекловолокна, отличающихся легкостью, прочностью и долговечностью. Софтбокс легко сложить для экономии места при хранении. Система также включает в себя набор магнитных гелевых держателей 4 цветов.

Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.

Софтбокс поставляется с сумкой для переноски.

Характеристики:

  • Размеры в разложенном виде (софтбокс + зонт): 600мм х 900 мм x 980 мм
  • Размеры в разложенном виде (софтбокс): 600мм х 900 мм x 520 мм
  • Размер в разложенном виде (зонт): 600мм х 900 мм x 460 мм
  • Размер в сложенном виде (софтбокс): диаметр 180 мм x 700 мм
  • Размер в сложенном виде (зонт): 840 мм x 160 мм x 70 мм
  • Вес софтбокса с креплением Bowens: 1,114 кг
  • Вес зонта: 386 г

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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