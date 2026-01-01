Phottix 83726 G-Capsule Softbox 24"x35" многофунциольный софтбокс 60х90 см

Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.
Софтбокс поставляется с сумкой для переноски.
Характеристики:
Размеры в разложенном виде (софтбокс + зонт): 600мм х 900 мм x 980 мм Размеры в разложенном виде (софтбокс): 600мм х 900 мм x 520 мм Размер в разложенном виде (зонт): 600мм х 900 мм x 460 мм Размер в сложенном виде (софтбокс): диаметр 180 мм x 700 мм Размер в сложенном виде (зонт): 840 мм x 160 мм x 70 мм Вес софтбокса с креплением Bowens: 1,114 кг Вес зонта: 386 г