Phottix 82733EL Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Elinchrom

Быстрораскладной ассиметричный софтбокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой раскрываются новые возможности в портретной фотографии. Источник света, установленный в верхней части софтбокса, позволяет лучше освещать голову и лицо модели с резким падением освещения на остальную часть тела.
Световая характеристика (потеря света в стопах):
- только внутренний диффузор - -0,1
- внутренний диффузор и внешний диффузор - -1,2
- только соты - +0,3
- 1 х диффузор и соты - -0,5
- 2 x диффузор и соты - -1,5
Особенности серии Phottix Raja:
- прочная конструкция
- используется термостойкий материал Phottix SL Tech
- легкий и быстрый монтаж
- сменные адаптеры крепления для популярных брендов освещения
- комплектуется дорожной сумкой