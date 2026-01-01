Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см

Описание

Параболические глубокие софтбоксы - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

Световая характеристика (потеря света в стопах):

только внутренний диффузор - +0,2

внутренний диффузор и внешний диффузор - -2,1

только соты - +1,1

1 х диффузор и соты - -0,3

2 x диффузор и соты - -2,3

Особенности серии Phottix Raja: