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Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см
Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см
Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см
Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см
Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см
Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см
Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см

Phottix 82723 Raja Deep 60 быстрораскладной глубокий софтбокс 60 см

Phottix
Артикул: DAN-5299

Быстрораскладной глубокий софтбокс Phottix (82723) Raja Deep 60 см.

Октобокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер - 60 см. Вес - 1463 г. Байонет - Bowens. Комплектуется сотами.

Описание

Параболические глубокие софтбоксы - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

Световая характеристика (потеря света в стопах):

  • только внутренний диффузор - +0,2 
  • внутренний диффузор и внешний диффузор - -2,1 
  • только соты - +1,1 
  • 1 х диффузор и соты - -0,3 
  • 2 x диффузор и соты - -2,3

Особенности серии Phottix Raja:

  • прочная конструкция
  • используется термостойкий материал Phottix SL Tech
  • легкий и быстрый монтаж
  • сменные адаптеры крепления для популярных брендов освещения
  • комплектуется дорожной сумкой

Комплектация

  • Коробка упаковочная.
  • Чехол для хранения и транспортировки
  • Софтбокс - 1 шт.
  • Рассеиватель - 2 шт.
  • Соты - 1 шт.
  • Металлическая тарелка - 1 шт.

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