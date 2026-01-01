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Phottix (82660) октобокс 2 в 1 с решеткой 122 см

Phottix (82660) октобокс 2 в 1 с решеткой 122 см

Phottix
Артикул: NVF-758

Phottix (82660) – восьмиугольный софтбокс диаметром 122 см. Большой модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик. Подходит для портретов и групповых снимков.

Описание

Профессиональный октобокс изготовлен из высококачественного отражающего и рассеивающего материала (полиэстр). Внутренняя часть выполнена из качественной отражающей серебряной ткани, снаружи материал черного цвета. Внутри имеется белая мембрана для обеспечения более мягкого света.Крепления для установки софтбокса Speed Ring на осветители различных производителей приобретаются отдельно.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Внутренний и внешний рассеиватели.
  • Сумка.
  • Спицы.
  • Съемные соты.

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Видео

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Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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