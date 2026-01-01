Phottix (82660) октобокс 2 в 1 с решеткой 122 см

Профессиональный октобокс изготовлен из высококачественного отражающего и рассеивающего материала (полиэстр). Внутренняя часть выполнена из качественной отражающей серебряной ткани, снаружи материал черного цвета. Внутри имеется белая мембрана для обеспечения более мягкого света.Крепления для установки софтбокса Speed Ring на осветители различных производителей приобретаются отдельно.
Стойка легкая Fotokvant LS-3000.
Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.