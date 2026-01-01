Lumifor LS-6060 ULTRA софтбокс 60х60 см с адаптером Bowens

Софтбокс Fotokvant SB-6060BW размером 60х60 см с байонетом Bowens.
Легкий квадратный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 1,1 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LS-6060 ULTRA – квадратный софтбокс из современных высококачественных материалов размером 60х60 см. Используется для получения равномерного мягкого освещения для большинства видов студийной съемки. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 1,6.
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Софтбокс Fotokvant SB-6060BW размером 60х60 см с байонетом Bowens.
Легкий квадратный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 1,1 кг.
Стол для предметной съемки Falcon Eyes STL-1324 размером 1,3x2,4 м с системой крепления освещения и фонов.
Освещение может быть обрезано под или на столе, так что пользователь может регулировать освещение до идеального эффекта. Вес - 45,0 кг.