images
Lumifor LS-6060 ULTRA софтбокс 60х60 см с адаптером Bowens

Lumifor LS-6060 ULTRA софтбокс 60х60 см с адаптером Bowens

Lumifor
Артикул: OLE-1328

Lumifor LS-6060 ULTRA – квадратный софтбокс из современных высококачественных материалов размером 60х60 см. Используется для получения равномерного мягкого освещения для большинства видов студийной съемки. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 1,6. 

Описание

Lumifor LS-6060 ULTRA софтбокс 60х60 см с адаптером Bowens

Комплектация

  • Кольцевой металлический адаптер типа Bowens – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель нейтрально-белого цвета с креплением "липучка" – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель нейтрально-белого цвета – 1 шт.
  • 4 высококачественные спицы+1 запасная спица – 1 шт.
  • Высококачественный купол из материала производства Корея с высоко отражающей поверхностью – 1 шт.
  • Инструкция по сборке – 1 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SB-6060BW софтбокс 60х60 см с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6060BW софтбокс 60х60 см с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6060BW софтбокс 60х60 см с байонетом Bowens
Арт. DAN-1688
Fotokvant SB-6060BW софтбокс 60х60 см с байонетом Bowens
Наличие
более 10 шт

Софтбокс Fotokvant SB-6060BW размером 60х60 см с байонетом Bowens.

Легкий квадратный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 1,1 кг.

2 660 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes STL-1324 (21307) стол для съемки 1,3x2,4 м
Арт. VBR-516
Falcon Eyes STL-1324 (21307) стол для съемки 1,3x2,4 м
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Стол для предметной съемки Falcon Eyes STL-1324 размером 1,3x2,4 м с системой крепления освещения и фонов. 

Освещение может быть обрезано под или на столе, так что пользователь может регулировать освещение до идеального эффекта. Вес - 45,0 кг.

-10 %71 540 ₽
64 380 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.