Jinbei EB-060 40x40 cm Easy Softbox софтбокс

Артикул: NVF-7487

Jinbei EB-060 40x40 cm Easy Softbox – квадробокс, изготовлен из современной ткани. Позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 40х40. Байонет Bowens.