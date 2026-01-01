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Hensel (4150150) октобокс 150 см

Hensel (4150150) октобокс 150 см

Hensel
Артикул: NVF-8829

Hensel (4150150) – октабокс, предназначен для создания рассеянного студийного освещения. 

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие и имеет утопленную переднюю панель для минимизации рассеяния света. Легко и быстро демонтируется.

Размер – 150 см.

Описание

Октабоксы этой серии оснащены съемными задними сторонами для простоты установки. Они предназначены для использования только со вспышками. Входящая в комплект нейлоновая сумка для транспортировки содержит этикетки с названием содержимого для удобства поиска нужных составляющих компонентов. Сменные передние и внутренние рассеиватели позволяют вам регулировать характеристики света и быстро заменяются в случае загрязнения или повреждения. 

Для вспышек серии Monolights или EH требуется быстросьемное кольцо (преобретается дополнительно).

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