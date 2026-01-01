Hensel (4150150) октобокс 150 см

Описание

Октабоксы этой серии оснащены съемными задними сторонами для простоты установки. Они предназначены для использования только со вспышками. Входящая в комплект нейлоновая сумка для транспортировки содержит этикетки с названием содержимого для удобства поиска нужных составляющих компонентов. Сменные передние и внутренние рассеиватели позволяют вам регулировать характеристики света и быстро заменяются в случае загрязнения или повреждения.

Для вспышек серии Monolights или EH требуется быстросьемное кольцо (преобретается дополнительно).