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Godox SB-UFW6060 быстроскладной софтбокс с сотами 60х60 см
Godox SB-UFW6060 быстроскладной софтбокс с сотами 60х60 см
Godox SB-UFW6060 быстроскладной софтбокс с сотами 60х60 см

Godox SB-UFW6060 быстроскладной софтбокс с сотами 60х60 см

Godox
Артикул: MTG-0146

Godox SB-UFW6060 быстроскладной софтбокс с сотами 60х60 см, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Сотовая насадка в комплекте.

Описание

Для установки на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца.

В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к козырьку софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

В комплекте чехол для хранения.

Комплектация

  • Софтбокс с каркасом зонтичного типа.
  • Монтажное кольцо/адаптер для креплений стандарта Bowens.
  • Рассеиватель (внутренний и внешний).
  • Соты.
  • Сумка-чехол. 

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