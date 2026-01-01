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Godox SB-FW95 октобокс с сотами

Godox SB-FW95 октобокс с сотами

Godox
Артикул: DAN-8665

Godox SB-FW95 (95 см)- октобокс предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки Godox SB-FW95 на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца.
В комплекте с софтбоксом поставляются тканевые соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Описание

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Характеристики:

  • Байонет - Bowens
  • Размер - 95 см
  • Вес с чехлом для хранения - 2.44 кг

Комплектация

Комплектация:

  • Тент софтбокса SB-FW95 - 1 шт
  • Спицы - 8 шт
  • Кольцо-адаптер Bowens (сменное) - 1 шт
  • Тканевые рассеиватели - 2 (внутренний и внешний)
  • Тканевые соты — 1 шт
  • Чехол – 1 шт

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