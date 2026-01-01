Godox SB-FW95 октобокс с сотами

Арт. MTG-0876

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Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см. Светодиодная трубка Nanlite PavoTube II 6C RGBWW - портативный универсальный осветительный прибор с регулировкой яркости от 0 до 100% с максимальной освещенностью 520 люмен (183 люкс на расстоянии 1 м - при 5600K), полным спектром RGB и предварительно запрограммированными специальными световыми эффектами.

В осветителе Nanlite PavoTube II 6C цветовая температура регулируется от 7500 до 2700K. Индекс цветопередачи CRI составляет 98, а TLCI – 95, В спектре RGB предоставляется выбор из более чем 360 статических цветов, которые можно циклически переключать с выбранной вами скоростью.