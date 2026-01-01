Характеристики:
- диаметр, см - 120
- глубина, см - 74
- рабочая температура, град. - 85
- вес, кг - 2,7
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox P120H - софтбокс параболический d120 см с байонетом Bowens.
Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект.
Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса.
Байонет - Bowens.
Характеристики:
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