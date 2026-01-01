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Godox P120H софтбокс параболический d120 см с байонетом Bowens
Godox P120H софтбокс параболический d120 см с байонетом Bowens
Godox P120H софтбокс параболический d120 см с байонетом Bowens

Godox P120H софтбокс параболический d120 см с байонетом Bowens

Godox
Артикул: NVF-9566

Godox P120H - софтбокс параболический d120 см с байонетом Bowens.

Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект.

Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса.

Байонет - Bowens.

Описание

Характеристики:

  • диаметр, см - 120
  • глубина, см - 74
  • рабочая температура, град. - 85
  • вес, кг - 2,7

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