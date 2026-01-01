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-10 %
Godox FP50 софтбокс сферический для FH50
Godox FP50 софтбокс сферический для FH50
Godox FP50 софтбокс сферический для FH50
Godox FP50 софтбокс сферический для FH50

Godox FP50 софтбокс сферический для FH50

Godox
Артикул: OLE-3248

Быстроскладной сферический софтбокс для светодиодных панелей Godox FH50Bi и FH50R. Крепится к гибким панелям с помощью четырех петель с застежками-липучками. Размер 33 х 30 см и глубиной 21 см. Байонет Bowens. Угол освещения 180 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 33 х 30 х 21 см
  • Вес 70 г

Комплектация

  • Сферический софтбокс CS-50T ×1
  • Сумка ×1

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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