Godox FP50 софтбокс сферический для FH50

Характеристики:
- Размеры 33 х 30 х 21 см
- Вес 70 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстроскладной сферический софтбокс для светодиодных панелей Godox FH50Bi и FH50R. Крепится к гибким панелям с помощью четырех петель с застежками-липучками. Размер 33 х 30 см и глубиной 21 см. Байонет Bowens. Угол освещения 180 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter