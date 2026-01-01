Godox FP50 софтбокс сферический для FH50

Артикул: OLE-3248

Быстроскладной сферический софтбокс для светодиодных панелей Godox FH50Bi и FH50R. Крепится к гибким панелям с помощью четырех петель с застежками-липучками. Размер 33 х 30 см и глубиной 21 см. Байонет Bowens. Угол освещения 180 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.