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-10 %
Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий
Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий
Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий
Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий
Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий
Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий
Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий
Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий

Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий

Godox
Артикул: OLE-3219

Компактная, легкая и гибкая RGB-панель, предназначенная для освещения в ограниченных габаритах: в небольших студиях, в шкафах, на полках и т.д. Размер 30х30 см. Цветовая температура 2500K-10000K, мощность 62 Вт, CRI 96, TLCI 96, 14 спецэффектов, регулировка яркости. Возможность управления посредством пульта ДУ (приобретается отдельно) или через приложение Godox Light (доступного для систем Android и iOS). Питание от аккумуляторов V-mount или NP-F (приобретаются отдельно).

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура 2500К-10000К
  • Мощность макс 62 Вт
  • Регулировка яркости 0%-100%
  • CRI более 96
  • TLCI более 96
  • Режимы ССТ/HSI/FX
  • Количество спецэффектов 14
  • Выходное напряжение адаптера 16,8В
  • Потребляемая мощность макс 62 Вт
  • Параметры аккумулятора NP-F 7,2-8,4 В х2
  • Параметры аккумулятора V-mount 14,8В
  • Каналы 32
  • Группы 16
  • Идентификаторы ID 99
  • Способы управления  Беспроводное управление 2.4ГГц/мобильное приложение через Bluetooth/встроенная панель управления
  • Дистанция беспроводного управления 2,4G макс 50 м
  • Дистанция передачи данных по Bluetooth макс 30 м
  • Размеры 317 х 311 х 34 мм
  • Вес 633 г

Комплектация

  • Осветитель FH50R ×1
  • Сумка ×1
  • Сетевой адаптер ×1
  • Держатель для стойки ×1
  • Кабель питания от сети переменного тока ×1

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