Godox FH50R осветитель светодиодный гибкий

Артикул: OLE-3219

Компактная, легкая и гибкая RGB-панель, предназначенная для освещения в ограниченных габаритах: в небольших студиях, в шкафах, на полках и т.д. Размер 30х30 см. Цветовая температура 2500K-10000K, мощность 62 Вт, CRI 96, TLCI 96, 14 спецэффектов, регулировка яркости. Возможность управления посредством пульта ДУ (приобретается отдельно) или через приложение Godox Light (доступного для систем Android и iOS). Питание от аккумуляторов V-mount или NP-F (приобретаются отдельно).