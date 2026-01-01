Godox FH50Bi осветитель светодиодный гибкий

Характеристики:
- Цветовая температура 2800К-6500К
- Мощность макс 62 Вт
- Регулировка яркости 0%-100%
- CRI более 97
- TLCI более 97
- Режимы ССТ/FX
- Количество спецэффектов 11
- Выходное напряжение адаптера 16,8В
- Параметры аккумулятора NP-F 7,2-8,4 В х2
- Параметры аккумулятора V-mount 14,8В
- Каналы 32
- Группы 16
- Идентификаторы ID 99
- Способы управления Беспроводное управление 2.4ГГц/мобильное приложение через Bluetooth/встроенная панель управления
- Дистанция беспроводного управления 2,4G макс 50 м
- Дистанция передачи данных по Bluetooth макс 30 м
- Размеры 317 х 311 х 34 мм
- Вес 570 г