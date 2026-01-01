Godox FH50Bi осветитель светодиодный гибкий

Артикул: OLE-3218

Компактная, легкая и гибкая панель, предназначенная для освещения в ограниченных габаритах: в небольших студиях, в шкафах, на полках и т.д. Размер 30х30 см. Цветовая температура 2800K-6500K, мощность 62 Вт, CRI 97, TLCI 97, 11 спецэффектов, регулировка яркости. Возможность управления посредством пульта ДУ (приобретается отдельно) или через приложение Godox Light (доступного для систем Android и iOS). Питание от аккумуляторов V-mount или NP-F (приобретаются отдельно).