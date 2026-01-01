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Godox CS-85T софтбокс сферический складной
Godox CS-85T софтбокс сферический складной
Godox CS-85T софтбокс сферический складной
Godox CS-85T софтбокс сферический складной

Godox CS-85T софтбокс сферический складной

Godox
Артикул: OLE-3247

Быстроскладной сферический октобокс диаметром 85 см и глубиной 54,1 см. Байонет Bowens. Угол освещения 270 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 54,1 х 85 см
  • Вес 1,4 кг

Комплектация

  • Сферический софтбокс CS-50T ×1
  • Сумка ×1

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