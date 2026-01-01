Godox CS-85T софтбокс сферический складной

Характеристики:
- Размеры 54,1 х 85 см
- Вес 1,4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстроскладной сферический октобокс диаметром 85 см и глубиной 54,1 см. Байонет Bowens. Угол освещения 270 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.
Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.
Быстроскладной октобокс диаметром 120 см и глубиной 49,3 см раскрывается по принципу зонта. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.