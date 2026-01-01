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Godox CS-65T софтбокс сферический складной
Godox CS-65T софтбокс сферический складной
Godox CS-65T софтбокс сферический складной
Godox CS-65T софтбокс сферический складной

Godox CS-65T софтбокс сферический складной

Godox
Артикул: OLE-3246

Быстроскладной сферический октобокс диаметром 65 см и глубиной 41,8 см. Байонет Bowens. Угол освещения 270 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 41,8 х 65 см
  • Вес 1,129 кг

Комплектация

  • Сферический софтбокс CS-65T ×1
  • Сумка ×1

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