Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования

Avenger A2025FCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.
Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 4,8 кг.
Avenger A2018LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.
Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.
Reddevil RDL 4x600 S – компактный четырехламповый недиммируемый люминесцентный осветитель для легкой и удобной переноски, с минимальным временем установки. Дает мягкий равномерный свет для профессиональной съемки интервью, контровой подсветки или предметной съемки.
Avenger A2033LKIT C-Stand – комплект из стойки и держателя с регулируемой по высоте верхней ногой. Максимальная высота стойки – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Максимальная нагрузка – 10 кг. Имеет два зажима D200 (втулочный адаптер 16 мм) с удлиненной штангой D52 длиной 102 см.
Фрост-рама неразборная Fotokvant FRN-61, размер - 61х61 см.
Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов.
Внимание! В комплект поставки входит только рама.
Kupo CS-30MB 30” C Stand Black – стойка из хромированной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 253 см. Диаметр основания – 95 см.
Grifon BD-03 (BD-100) – шторки с сотами и фильтрами для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. В комплекте также имеется съемная сотовая решетка и четыре цветных фильтра. Предназначены для работы со вспышками серии SS. Крепится на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.
Manfrotto 035 – конструкция предназначена для установки оборудования на плоские поверхности или трубы диаметром от 13 до 55 мм. Максимально допустимая нагрузка – 15 кг.
