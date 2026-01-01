Godox CS-50T софтбокс сферический складной

Артикул: OLE-3245

Быстроскладной сферический октобокс диаметром 50 см и глубиной 33,5 см. Байонет Bowens. Угол освещения 270 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.