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Godox CS-50T софтбокс сферический складной
Godox CS-50T софтбокс сферический складной
Godox CS-50T софтбокс сферический складной
Godox CS-50T софтбокс сферический складной

Godox CS-50T софтбокс сферический складной

Godox
Артикул: OLE-3245

Быстроскладной сферический октобокс диаметром 50 см и глубиной 33,5 см. Байонет Bowens. Угол освещения 270 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 33,5 х 50 см
  • Вес 0,869 кг

Комплектация

  • Сферический софтбокс CS-50T ×1
  • Сумка ×1

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