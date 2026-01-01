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Fujimi FJSS-5070A софтбокс студийный 50х70 см с байонетом SS

Fujimi FJSS-5070A софтбокс студийный 50х70 см с байонетом SS

Fujimi
Артикул: DAN-1144

Fujimi FJSS-5070A - софтбокс студийный с байонетом SS.

Небольшой софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения для портретной и предметной съемках. Байонет SS. Размер - 50x70 см.

Описание

Fujimi FJSS-5070A софтбокс студийный 50х70 см с байонетом SS

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Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
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Phottix обновил софтбокс Easy
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