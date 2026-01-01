Fujimi FJSS-5070A софтбокс студийный 50х70 см с байонетом SS

Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-18 LED с цоколем Е27 для различных источников постоянного света.
Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Небольшой софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения для портретной и предметной съемках. Байонет SS. Размер - 50x70 см.
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Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-18 LED с цоколем Е27 для различных источников постоянного света.
Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.
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