FST SF-135UP cофтбокс параболический быстрораскладной 90 см

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Параболический быстрораскладной софтбокс. Диаметр 90 см. Уникальная форма софтбокса позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. 16 встроенных спиц обеспечивают ровное круглое световое пятно. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели. Есть уплотненный чехол для безопасной переноски софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят.
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