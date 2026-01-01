FST SF-135UP cофтбокс параболический быстрораскладной 90 см

Артикул: MTG-0230

Параболический быстрораскладной софтбокс. Диаметр 90 см. Уникальная форма софтбокса позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. 16 встроенных спиц обеспечивают ровное круглое световое пятно. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели. Есть уплотненный чехол для безопасной переноски софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят.