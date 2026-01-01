FST SB-230 софтбокс 90x120 cm

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс FST SB-230 90x120 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 90x120 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски. Прибор и стойка в комплект не входят.
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Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Grifon R-7011 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 71x112.