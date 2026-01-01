images
images
images
FST SB-230 софтбокс 90x120 cm
FST SB-230 софтбокс 90x120 cm
FST SB-230 софтбокс 90x120 cm

FST SB-230 софтбокс 90x120 cm

FST
Артикул: MTG-0207

Софтбокс FST SB-230 90x120 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 90x120 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски. Прибор и стойка в комплект не входят.

Описание

FST SB-230 софтбокс 90x120 cm

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-230 90x120 см - 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-14 %
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Арт. NVF-2365
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 19 ч

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.

-13.64 %220 ₽
190 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Арт. NVF-6360
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.

Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.

450 ₽
В корзину
-5 %
Grifon R-7011 SW отражатель серебро/белый 71x112 см
Арт. NVF-7159
Grifon R-7011 SW отражатель серебро/белый 71x112 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 22 ч

Grifon R-7011 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 71x112.

-5 %1 040 ₽
980 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.