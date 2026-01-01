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FST SB-230 софтбокс 60x90 cm
FST SB-230 софтбокс 60x90 cm
FST SB-230 софтбокс 60x90 cm

FST SB-230 софтбокс 60x90 cm

FST
Артикул: MTG-0206

Софтбокс FST SB-230 60x90 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света.

Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 60x90 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски. Байонет Bowens. Прибор и стойка в комплект не входят.

Описание

FST SB-230 софтбокс 60x90 cm

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-230 60x90 см - 1 шт.
  • Байонетное кольцо Bowens.
  • Мягкий чехол - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.

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