FST SB-230 софтбокс 60x90 cm

Артикул: MTG-0206

Софтбокс FST SB-230 60x90 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света.

Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 60x90 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски. Байонет Bowens. Прибор и стойка в комплект не входят.