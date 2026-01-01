FST SB-230 софтбокс 60x90 cm

Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс FST SB-230 60x90 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света.
Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 60x90 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски. Байонет Bowens. Прибор и стойка в комплект не входят.
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Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Chris James Opal 420 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светло-опаловый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Фильтр рассеивающий Chris James 229 Quarter Tough Spun
Изготовлен из нетканного полиэстера.
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.
Набор колес Fotokvant LSC-25 Wheel KIT для стойки с ножками 25 мм. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 25 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.