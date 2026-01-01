FST LED SB-230 софтбокс для светодиодных панелей 53x63 см

Характеристики:
- размеры направленного к панели отверстия - 27х37 см
- размеры внешнего рассеивателя -53х63 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем для создания более мягкого светового потока. Мягкий чехол в комплекте. Светодиодная панель и стойка в комплект не входят.
Характеристики:
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Falcon Eyes LSB-4JS – мощный кран для осветительных приборов, с усиленной амортизированной стойкой, оснащен металлической муфтой. Совместим с большинством студийных моноблоков и источников постоянного света. Позволяет размещать источник освещения в необходимом для фотографа месте. Максимальная высота стойки, м – 3. Увеличенный размах треноги.
Комплектуется стойкой.
Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем и сотами для создания более мягкого и более направленного светового потока. Мягкий чехол в комплекте. Светодиодная панель и стойка в комплект не входят.
Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.
Grifon SB-FW200 G – восьмиугольный софтбокс с диаметром купола 200 см.
Предназначен для работу со студийными вспышками с креплением типа Bowens. Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс незаменим, когда необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. В комплект входит сотовая решетка 5х5х5 см. Для хранения и транспортировки предсмотрен упаковочный чехол.