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Fotokvant стрипбокс 30х200 см для Profoto
Fotokvant стрипбокс 30х200 см для Profoto

Fotokvant стрипбокс 30х200 см для Profoto

Fotokvant
Артикул: DAN-1444

Fotokvant - стрипбокс с креплением для Profoto.

Позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

Размер - 30х200 см.

Описание

Внутренняя поверхность модифиатора - серебряная. Модель оснащена белым рассеивателем, что в совокупности обеспечивает равномерный свет, поэтому софтбокс может быть установлен близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения. Софтбокс выполнен из жаропрочной ткани, которая способна выдерживать высокие температуры в течение длительной съемки.

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