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Fotokvant SBR-150BW быстрораскладной октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-150BW быстрораскладной октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-150BW быстрораскладной октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-150BW быстрораскладной октобокс 150 см с адаптером Bowens

Fotokvant SBR-150BW быстрораскладной октобокс 150 см с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: NVF-9124

Fotokvant SBR-150BW – легкосборный октобокс диаметром 150 см с адаптером Bowens.

Восьмиугольный софтбокс (октобокс) специальной конструкции, которая позволяет легко и за минимальное время собрать и разобрать октобокс. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 2,1 кг.

Описание

Октобокс 150 см - это среднего размера октобокс, предназначен в основном для портретной съемки для студий среднего размера. Свет от данного софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-150 или Creative Light. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до двух ступеней).

Глубина октобокса - 45 см. 

Комплектация

  • Раскладная конструкция софтбокса - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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