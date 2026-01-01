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Fotokvant SB-9090HE софтбокс 90х90 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-9090HE софтбокс 90х90 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-9090HE софтбокс 90х90 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-9090HE софтбокс 90х90 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-9090HE софтбокс 90х90 см с адаптером Hensel

Fotokvant SB-9090HE софтбокс 90х90 см с адаптером Hensel

Fotokvant
Артикул: DAN-4016

Софтбокс Fotokvant SB-9090HE 90х90 см с адаптером Hensel.

Комплект включает легкий квадратный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки размером - 90х90 см и кольцо-адаптер, предназначеное для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Посадочный диаметр - 144 мм.

Описание

Квадробокс устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Размер 90х90 см один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

Комплектация

  • Светоотражающая ткань - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Кольцо Hensel для установки - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
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