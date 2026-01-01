Fotokvant SB-9090HE софтбокс 90х90 см с адаптером Hensel

Квадробокс устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Размер 90х90 см один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.
Manfrotto MVK502AM-1 - штатив с видеоголовкой для видеокамеры.
Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH502A. Предназначен для установки HDSLR-видеокамер весом до 7 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.