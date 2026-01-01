Fotokvant SB-40200EL стрипбокс 40х200 см с адаптером Elinchrom

Стрипбокс позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Он отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-100170SW размером 102х168 см.
Одна поверхность белая, дает нейтральную цветовую температуру, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 102x168 см. Вес - 0,99 кг.